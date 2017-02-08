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На защиту экс-главы Минюста Киргизии встали депутаты и около 60 юристов

Политика
Бывшая чиновница обвиняется в незаконной выдаче адвокатской лицензии находящемуся в международном розыске соратнику Бакиевых

Бишкек, 8 февраля 2017, 19:03 — REGNUM  В парламенте Киргизии учредили специальную депутатскую комиссию, которая займется изучением обстоятельств возбуждения уголовного дела против бывшей и. о. министра юстиции, экс-генпрокурора, депутата Аиды Саляновой. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил «Вечерний Бишкек».

Отмечается, что эту инициативу, предложенную парламентарием Алмамбетом Шыкмаматовым, после длительных дискуссий поддержали 103 из 120 народных избранников. В состав комиссии войдут 11 депутатов из шести политических фракций, представленных в законодательном органе этой среднеазиатской страны.

Также стало известно, что почти 60 практикующих юристов Киргизской Республики подписали официальное обращение к генеральному прокурору Индире Джолдубаевой с просьбой рассмотреть вопрос о незаконности возбуждения дела против депутата Аиды Саляновой, пишет ИА «Zanoza.kg».

При этом сторонники бывшей главы Минюста попросили руководство надзорного ведомства принять во внимание доводы, приведенные ими по этому поводу, уточнил адвокат бывшей главы Минюста Улан Джумаков.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2016 года Генеральная прокуратура Киргизии возбудила против депутата АидыСаляновой уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции. Бывшая высокопоставленная чиновница подозревается в оформлении адвокатской лицензии беглому преступнику Алексею Елисееву.

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