Власти Венгрии планируют задерживать всех мигрантов, ищущих убежище

Правозащитные организации считают, что подобные меры могут привести к нарушению международного права

Будапешт, , 18:28 — REGNUM Власти Венгрии планируют задерживать всех мигрантов, которые подали заявление о предоставлении убежища, сообщает 8 февраля Reuters.

Согласно новому законопроекту, мигрантам будет запрещено свободное перемещение по территории страны, пока их заявление о предоставлении убежища не будет рассмотрено, заявил глава правящей фракции «Фидес» в парламенте Лайош Коса.

Представители правозащитной организации Венгерский Хельсинкский комитет заявили, что массовый арест мигрантов может привести к нарушению международного законодательства.

«Ни один закон Европейского союза, ни Европейская конвенция о правах человека, ни венгерское законодательство не предусматривают массовое задержание лиц, ищущих убежища без веских на то причин», — говорится в заявлении Венгерского Хельсинкского комитета.

Напомним, 2 октября 2016 года в Венгрии прошел референдум, на котором 98,3% выступили против приема беженцев и квот Европейского союза, однако референдум был признан несостоявшимся, так как явка избирателей составила лишь 43%, а надо как минимум 50%.

Согласно плану Еврокомиссии, страна должна будет принять 2,3 тыс. мигрантов в течение ближайших двух лет.

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