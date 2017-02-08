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Фонд Муртазы Рахимова подал в суд на ДУМ

Политика
Фонд «Урал» намерен взыскать 1,7 млн рублей, выделенных Духовному управлению мусульман республики на строительство соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе

Уфа, 8 февраля 2017, 18:19 — REGNUM  Благотворительный фонд «Урал», совет которого возглавляет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, намерен взыскать дополнительную сумму пожертвований в размере 1,7 млн рублей, выделенных Духовному управлению мусульман (ДУМ) республики на строительство соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе. В сумму иска включены также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 123,7 тыс. рублей. Иск о взыскании средств принят к производству арбитражным судом Башкирии. Его рассмотрение назначено на 2 марта, сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из материалов дела, в фонде считают, что ДУМ нецелевым образом использовал средства, выделенные на газификацию мечети. Дать пояснения по этому вопросу в суд приглашены представители филиала «Газпром газораспределения Уфа», а также компании-подрядчика «Алтын курай» (принадлежит председателю ДУМ Нурмухамату Нигматуллину, его заму Аюпу Бибирсову и управделами Ильдару Ишееву). Духовному управлению мусульман предложено представить доказательства надлежащего использования денег спонсора.

В прошлом году фонд «Урал» начал серию судебных разбирательств с духовным управлением, которое заподозрил в необоснованных расходах на строительство мечети. В конце декабря фонд расторг договор пожертвования с ДУМ, заключенный в 2013 году. По этому иску суд обязал духовное управление вернуть фонду 53 млн рублей спонсорской помощи. Средства выделялись на строительно-монтажные работы храма, но ДУМ приобрел на них у мэрии Уфы в начале 2015 года земельный участок для строительства объектов, прилегающих к мечети. Девелоперский проект позже получил рабочее название «Муслим-сити» и предполагал жилую и коммерческую застройку возле храма, но вызвал критику представителей православного духовенства, активистов и защитников памятников истории. После этого горсовет Уфы отклонил проект застройки и направил его на доработку. О новых параметрах проекта не сообщалось.

Согласно материалам арбитражного суда, договор фонда с ДУМ предусматривал предоставление спонсорской помощи в размере 1 млрд рублей.

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Ислам
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