В Пскове прокуратура настаивает на увольнении главы предприятия-перевозчика

Псков, , 18:14 — REGNUM Исполняющий обязанности генерального директора ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения им обязанностей руководителя государственного предприятия Псковской области являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций. Это нарушает требования федерального законодательства, заявили сегодня, 8 февраля, в прокуратуре Псковской области.

В адрес губернатора региона Андрея Турчака прокуратурой внесено представление с требованием отстранения Гизбрехта от исполнения обязанностей руководителя государственного предприятия за нарушение антикоррупционного законодательства.

«Реальное устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее газета «Псковская губерния» сообщала о многочисленных финансовых нарушениях, выявленных региональной Счётной палатой в деятельности Гизбрехта на посту директора ГП «Псковпассажиравтотранс», а также о том, что в его отношении возбуждено уголовное дело.