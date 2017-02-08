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Ярославские политики о новом главе избиркома: Олег Захаров? Мы его не знаем

Политика
Отставка Олега Килипченко и значение Олега Захарова в состав Избирательной комиссии Ярославской области вызвали неоднозначную реакцию в политическом сообществе региона
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Ярославль, 8 февраля 2017, 18:08 — REGNUM  Принятое 8 февраля решение Центральной избирательной комиссии РФ о назначении московского электорального юриста Олега Захарова в состав Избирательной комиссии Ярославской области и его возможное назначение на пост председателя комиссии неоднозначно восприняты в регионе.

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Заместитель председателя Федерального политического совета «Парнаса», депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда, полагает, что назначение Олега Захарова обусловлено желанием в преддверии выборов поставить во главе избирательной системы области человека, который не принадлежит ни к одной из существующих в регионе политических группировок.

«Я не знаю этого человека, думаю в Ярославле его мало кто знает. Человек работал юристом в Государственной думе, сюда его, видимо, послали чтобы иметь в составе руководства областного избиркома равноудаленную фигуру от политических элит. Считают, что местный человек не сможет разрулить ситуацию и будет придерживаться какого-то лагеря. На мой взгляд, для временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрий Миронова важно провести кристально чистые выборы. По мнению руководства региона, местный специалист не справился бы с такой задачей. Думаю, именно такой логикой руководствовались при принятии данного решения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.

Политолог и социолог Евгений Голубев выразил мнение, что подобное решение снизит доверие к избирательному процессу в Ярославской области.

«С Олегом Захаровым я не знаком и какую-то оценку ему как специалисту дать не могу. Но такое отношение и влияние на избирательную систему региона мне не нравится. С моей субъективной точки зрения, идет тупая замена всех, кто может чему-то помешать. Хорошо, если я ошибаюсь. В перспективе это не приведет ни к чему хорошему, закладывается база для очередных отложенных конфликтов. Зря убрали Килипченко. Он провел кампанию по выборам депутатов Госдумы вполне прилично, доверие к избирательной системе среди населения области стало выше. А данная замена приведет к тому, что определенная часть избирателей снова начнет относится к избирательной системе Ярославской области с подозрением», — считает политолог и социолог Евгений Голубев.

Лидер Ярославского КПРФ, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев назвал события, происходящие последнее время вокруг облизибркома, «рейдерским захватом избирательной системы области» и считает, что Олег Захаров будет работать лишь на необходимый региональной власти результат.

«Делается всё, чтобы поставить избирательную систему области в зависимость. Новому председателю облизибркома будет поставлена задача провести чистку аппарата комиссии, чистку неугодных председателей территориальных избирательных комиссий, которые не готовы «рисовать» по указу необходимые власти проценты на выборах. Именно эти цели преследуют все действия власти. При Олеге Килипченко, на мой взгляд, у власти возникли проблемы с управляемостью избирательной комиссией. Поэтому его убрали, очернили и сейчас ставят того, кто будет давать необходимый им результат», — уверен лидер Ярославского КПРФ, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

«Мне сложно что-либо сказать по поводу назначения Олега Захарова в состав Избирательной комиссии. Я не знаю этого человека, его личностных характеристик, и прокомментировать данное решение Центризбиркома не могу», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 февраля покинули свои посты и состав облизбиркома председатель комиссии Олег Килипченко и его заместитель Вадим Чуваков. В настоящий момент обязанности председателя облизбиркома исполняет Елена Новик, ранее работавшая секретарем комиссии. 8 февраля в состав избирательной комиссии Ярославской области единогласным решением ЦИК введён Олег Захаров.

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