Начат уголовный процесс о несоблюдении мер безопасности в Сейме Латвии

Рига, , 18:04 — REGNUM В Латвии начат уголовный процесс о несоблюдении требований безопасности в Сейме, об этом депутатов парламентской комиссии по национальной безопасности информировал генеральный прокурор Эрик Калнмейерс, сообщает портал Mixnews.lv.

Как рассказала руководитель комиссии Солвита Аболтиня, уголовный процесс начат в связи с тем, что в новом здании Сейма помещения комиссии по национальной безопасности нельзя аккредитовать, так как в них невозможно обеспечить защиту государственной тайны. В связи с этим комиссия обратилась в правоохранительные органы, пояснила Аболтиня.

Расследованием дела занимается Полиция безопасности (ПБ), а уголовный процесс начат по ст. 319 Уголовного закона («Бездействие государственных должностных лиц»). Также стало известно, что на сегодняшний день обвинения по данному процессу пока никому не предъявлены.

В свою очередь, комиссия удовлетворена быстрой реакцией правоохранительных органов по этому вопросу, сообщила руководитель комиссии Солвита Аболтиня.

Напомним, здание для парламента было выкуплено за 2,5 млн евро, а его реставрация обошлась в 5 млн евро. Авторами проекта выступили Arhis Arhitekti, стройфирма — Velve при участии субподрядчиков Re&Re, Moduls, Lafivents и Alumax group. Как выяснилось, у четверых из этих шести предприятий не было специального Сертификата индустриальной безопасности, выдаваемого контрразведкой — Бюро по защите Сатверсме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в новом здании Сейма Латвии должны были быть отведены специальные помещения для заседаний Комиссии по национальной безопасности, их должны были оборудовать так, чтобы была исключена возможность подслушивать содержащие гостайну переговоры, однако ремонтом помещений занимались строители, не имеющие Сертификата индустриальной безопасности. В связи с данным случаем, спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) уже написала заявления в прокуратуру, службу контрразведки и Полицию безопасности.