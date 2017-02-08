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Нацполицию Украины возглавил глава угрозыска Князев

Политика
В 2014 году Князев воевал в Донбассе
Сергей Князев
Иллюстрация: Npu.gov.ua
Сергей Князев

Киев, 8 февраля 2017, 17:58 — REGNUM  

Новым руководителем Национальной полиции Украины стал нынешний глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства сегодня, 8 февраля, передает ИА REGNUM.

По словам главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014 году Князев принимал участие в освобождении Мариуполя, был награжден орденом. «За последние три года Князев эффективно руководил Главными управлениями Национальной полиции Закарпатской и Ровенской областей, был первым заместителем в Донецкой области. Сейчас руководит Департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины. Имеет боевой опыт практически во всех «горячих точках» и компаниях в Донецкой области. Награжден Орденом Данила Галицкого в конце 2014 года, который он получил за мужество и героизм в зоне проведения «АТО» и по некоторым заданиям, которые он выполнял в г. Мариуполь. Сергей Князев один из трех кандидатов на пост главы Национальной полиции, которых мне рекомендовала отборочная консультативная комиссия», — сказал Аваков.

«Прошу поддержать кандидатуру Князева», — призвал Аваков премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В свою очередь, Гройсман выразил надежду на то, что опытному Князеву удастся побороть преступность. «Сегодня важно, чтобы на улицах украинских сел и городов установился покой, и каждая преступная мерзость попала за решетку. Для этого и проводилась реформа Национальной полиции, когда люди начнут чувствовать себя в абсолютной безопасности в такой абсолютно трудный час. Поэтому очень важно, что кандидат на пост главы Национальной полиции не по разговорам знает, что такое криминальный розыск, что такое преступность, понимает, как надо выстраивать эту работу… Я воспользуюсь своим правом внести эту кандидатуру по предложению министра внутренних дел на рассмотрение украинского правительства и прошу его поддержать», — сказал Гройсман.

Перед утверждением на новой должности Князев выступил перед членами Кабмина с короткой речью. Он выразил готовность взять на себя ответственность за борьбу с преступностью на Украине. «Для меня одновременно и честь, и вызов возглавить новосозданную и обновленную Национальную полицию Украины. Я готов взять на себя такую ответственность. Непримиримая борьба с преступностью — это основной девиз и основная задача, которая будет поставлена передо мной и коллективом, который имеет более чем стотысячный состав. Мы должны показать результат, за который не будет стыдно перед гражданами нашего государства. Они потом поблагодарят или скажут «нет». На улицах должен установиться покой, украинцы должны чувствовать себя в безопасности в собственных домах. Уверен, что мы справимся с сегодняшними вызовами, которые имеют внутренний и внешний характер — агрессию. Служить и защищать — основной принцип Нацполиции», — подчеркнул Князев.

Справка: Сергей Князев — 45-летний генерал полиции третьего ранга. Он родился в 1971 году. В настоящее время молодой генерал разведен. У него трое детей и внучка. Старший сын пошел по стопам отца и тоже работает в органах. Князев имеет высшее юридическое образование, и защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции. Работает в уголовном розыске с 1995 года и прошел путь от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления уголовного розыска в Киевской области. Кроме того, Князев возглавлял областные управления полиции в Закарпатской и Ровненской областях, работал в Киевской и Донецкой областях. Осенью 2014 г., то есть с началом вооруженного противостояния на Донбассе, Князев был назначен приказом Авакова на должность врио замначальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области — начальника криминальной милиции. Эту должность Князев занимал до лета 2015 г.

Напомним, ранее Князев прошел конкурсный отбор, в котором принимали участие 70 кандидатов. В состав конкурсной комиссии входили силовики из Дании, США, представители Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2016 года украинское правительство уволило Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции. Кабмин утвердил в должности и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна.

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