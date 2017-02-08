Газ: «Турция будет дружелюбнее, если станет газовым хабом»

Анкара, , 17:23 — REGNUM Если Турция сможет реализовать свои амбициозные планы и превратиться в крупный региональный энергохаб, в первую очередь, газовый, то республика значительным образом увеличит свою переговорную силу в рамках энергетического и экономического сотрудничества со всеми заинтересованными странами. Причем как с Евросоюзом, конечным потребителем энергоресурсов, так и с их поставщикам. Больше всего это касается тех, кто уже лишился или будет лишен альтернативы турецкому маршруту. Такое мнение выразил эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Олег Колобов, передает ИА REGNUM.

Ранее журналист Керем Алкин в своем материале для турецкого издания Shabah писал, что сегодня Турецкая Республика становится мировым уникальным стратегическим энергетическим узлом. Это касается именно поставок нефти и газа. В частности, в плане транзита природного газа для континентальной Европы и атлантического рынка Турция — «важнейший энергетический узел». Кроме того, роль Турции заключается в том, чтобы обеспечить энерговозможность Каспия, Ближнего Востока, России выход на важнейшие рынки.

В статье со ссылкой на доклад Управления энергетической безопасности США отмечалось, что в последнее время наблюдается рост турецкой экономики. Через Турцию проходят несколько нефтепроводов, также планируется вложить средства в бурение новых скважин. И все это не может положительным образом не сказаться на реализации энергетических планов турецких властей.

«Если говорить о Европе, то альтернатива транзиту через территорию Турции для южных газовых проектов фактически исчезла после отказа России от реализации проекта по строительству газопровода «Южный поток» из России в Болгарию в пользу российско-турецкого газопровода», — отмечает эксперт Аналитического центра при правительстве России.

В то же время встает вопрос, каким образом могут на России в экономической и политической плоскости отразиться амбициозные энергетические планы Турции. По мнению эксперта, для России, как и для других поставщиков газа в ЕС, транзит через Турцию будет означать увеличение переговорной силы турецкой стороны в рамках решения газовых, а также смежных энергетических и экономических вопросов.

К тому же если Москва откажется после 2019 года от транзита своего газа в Евросоюз через Украину, то для России транзитная роль Турции, без сомнения, возрастет. Речь идет о реализации проекта «Турецкий поток», который пока ограничивается второй ниткой мощностью в 15,75 млрд кубометров в год. А строительство газопровода, говорит аналитик, напрямую зависит от политической и экономической конъюнктуры в Европе, а также развития соответствующей газовой инфраструктуры в балканских странах.

«Основной объем поставок российского газа в Европу будет идти по газопроводам через территорию Белоруссии, а также по первой и строящейся второй очереди газопровода «Северный поток» совокупной мощностью около 150 млрд куб. м. Кроме того, ограниченный объем поставок российского газа через Турцию в Европу позволит избежать зависимости от политической стабильности потенциальной транзитной страны, которая часто находится под угрозой, подтверждением чему являются массовые протесты 2013 года, попытка военного переворота в 2016 году, а также сложная военно-политическая ситуация в регионе и наличие потенциального конфликта с курдским меньшинством», — подытожил Олег Колобов.

Ранее ИА REGNUM писало, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации российско-турецкого соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток». До этого, 20 января, ратифицировала договор Государственная дума, потом его одобрил Совет Федерации.

Что касается возможного прекращения поставок газа через Украину в ЕС, то транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает в 2019 году. Что будет потом, пока неясно. Однако российская сторона уже не раз выражала сомнение по поводу того, что «Газпром» продолжит поставлять голубое топливо в страны ЕС через Украину.

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