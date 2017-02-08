Убийство Гиви: «Ответный террор — не метод, убийц ждет Нюрнберг-2»

В Госдуме призывают не уподобляться виновным в смертях в Донбассе

Москва, , 17:08 — REGNUM В Госдуме предостерегают от ответного террора в связи с гибелью Михаила Толстых (Гиви), считают, что виновных в кровопролитии в Донбассе ждет Нюрнберг-2, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

«Сегодня погиб герой Донбасса, герой Новороссии — Михаил Толстых, командир батальона «Сомали» с позывным Гиви. Для наших оппонентов он был террористом, для своих земляков — защитником. Он не был ни российским военным, ни даже российским добровольцем. Он был уроженцем Иловайска, который встал на защиту своей земли, когда пришла война, — одним из многих ему подобных граждан Донбасса», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Что именно случилось — теракт, диверсия или трагическая случайность — пусть разбираются следственные органы Донецка, написал он в Facebook.

«Но хочу призвать всех тех, кто сегодня говорит о контртерроре и кровной мести: не нужно уподобляться тем, кто виновен в этой и многих других смертях!» — подчеркнул парламентарий. «Ответный террор, заказные убийства и диверсии — это их методы, не наши», — отмечает он.

Толстой уверен, что «рано или поздно возмездие настигнет тех, кто сегодня вершит беззаконие и устраивает кровопролитие в Донецке, Луганске, Авдеевке, Макеевке, Мариуполе и других населенных пунктах Донбасса». «Их ждет Нюрнберг-2», — подчеркнул Толстой.

Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) было организовано украинскими спецслужбами, заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. В связи с гибелью Михаила Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур. Похороны состоятся 10 февраля.

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