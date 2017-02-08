Госдума устраняет избыточное регулирование в сфере обращения с отходами

Москва, , 17:02 — REGNUM Законопроект, устраняющий избыточное регулирование в области обращения с отходами, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Сейчас законодательством предусмотрено, что регионы могут выбирать подрядчиков, являющихся поставщиками работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов только из списка организаций, утвержденных правительством РФ. Правительственный законопроект исключает это требование.

Законопроект также исключает требования о закупке у единого поставщика работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов. Как отмечается в заключении комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, в ближайшие два года во всех регионах России должен измениться порядок работы с отходами и должна быть создана новая инфраструктура: полигоны захоронения отходов, мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия.

«На всех территориях мы должны в ближайшие два года перейти на новые правила игры, соответственно, мы должны построить новую инфраструктуру — перерабатывающие сортировочные комплексы. Мы договаривались держать так называемую «мусорную реформу» на постоянном контроле. И этим законопроектом мы продолжаем настройку механизма. Мы считаем, что «мусорный рынок» сегодня сильно монополизирован и мы должны пустить туда конкурентную среду», — отметила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

«Мы запускаем переход на новые правила работы с твердыми коммунальными отходами. Если вы в своих территориях увидите нормы, которые мешают запуску, как эта монопольная норма, давайте вместе вносить поправки ко второму чтению в этот законопроект», — добавила она, обращаясь к депутатам Госдумы.