Неверов: «Обвинения в том, что «ЕР» поменяла мнение о приватизации, нелепы»

«Обвинения в том, что мы поменяли мнение по вопросу приватизации нелепы», написал заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов на своей странице в социальной сети

Москва, , 16:56 — REGNUM «Сейчас у нас зале была горячая дискуссия, которая касалась даже не сути принимаемого законопроекта, а, что называется, его «оболочки», — написал Сергей Неверов на своей странице в Фейсбук. — Обсуждался принимаемый во втором чтении законопроект, которым предлагается признать утратившей силу норму об ограничении срока бесплатной приватизации жилья. Все без исключения высказались «за», но при этом представители других фракций очень болезненно восприняли сам документ и пытались доказать, что пальма первенства в этом вопросе принадлежит именно им, а мол, «Единая Россия» просто не хотела принимать проекты, написанные другими».

«Нет, коллеги, дело не в этом. И немало примеров, когда инициативы депутатов других фракций мы поддерживали, и они обретали силу закона. Для нас главное — мнение наших избирателей. Да, изначально, еще до региональной недели, подчеркиваю это, мы в первом чтении проголосовали за нормы, которые продлевали срок бесплатной приватизации жилья до 2020 года для отдельных категорий граждан. Но в региональную неделю перед каждым из нас стояла задача провести своего рода опрос (на встречах, на личных приемах), — продолжил Сергей Неверов. — И за эту неделю депутатами нашей фракции было проведено почти 2000 встреч и более полтысячи личных приемов граждан. И, даже те, кто уже воспользовался бесплатной приватизацией, в большинстве случаев говорили, что не стоит ставить какие-то ограничения по срокам или категориям граждан, хотя встречались и доводы в пользу того, что это сделать необходимо. Эту позицию людей с мест, из регионов, мы донесли председателю партии, председателю правительства Дмитрию Медведеву. Обращения на эту тему поступали в том числе, и в его общественную приемную. Именно это и стало основанием для принятия сегодняшнего решения».

Заместитель председателя Госдумы добавил, что обвинение в том, что «Единая Россия» меняет свое мнение, звучит нелепо.

«И я считаю очень правильным предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина представителям всех фракций подписать эту поправку ко второму чтению, чтобы ее автором был не кто-либо из депутатов или отдельная фракция, а вся Дума, а значит, она отражала бы интересы избирателей всех парламентских партий», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан. Третье чтение законопроекта может состояться 10 февраля.

Процедура принятия законопроекта вызвала критику и замечания депутатов в нарушении регламента. Как подчеркнул зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), отвечая на критику депутатов других фракций, концепция законопроекта данной поправкой не меняется.

«Можно было все сделать красиво и по-другому, предложить депутатам ЛДПР также стать авторами поправок, и похвалить фракцию ЛДПР за активную позицию», — отметил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), напомнив, что его фракция не раз выступала с инициативой продления бесплатной приватизации для всех.

Это предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если оппонирующие партии выступают за принятие того или иного вопроса, и вопрос, наконец, рассматривается, это в общем-то и результат их усилий, их работы, поэтому нам здесь можно было бы не бояться об этом говорить. Это правильно, это повышает политическую культуру. Политическая культура, у нас с вами, коллеги, должна совершенствоваться», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин изначально положительно оценивал введение бессрочной бесплатной приватизации. По его словам, президент РФ был сторонником именно этого решения и доводил свою точку зрения до министров.

«И фактически он именно такой точки зрения и придерживался, о чем он и говорил кабинету на соответствующих совещаниях, которые имели место», — сказал Дмитрий Песков.

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