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В ДНР траур. Захарченко назвал Украину «террористическим государством»

Политика
Глава ДНР обещает найти убийц Гиви

Донецк, 8 февраля 2017, 16:40 — REGNUM  В ближайшее время в ДНР будут установлены виновные в гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом сегодня, 8 февраля, в общении с журналистами пообещал глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

По его словам, Толстых был убит подло. «Предварительное следствие показало — это был теракт. Следствие устанавливает виновных, и в ближайшее время мы все выясним», — пообещал Захарченко.

Глава ДНР считает, что такими действиями украинское государство превратилось в террористическую организацию. «Обращаюсь ко всей общественности, я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки террористических организаций во всем мире. На полях сражения у них не получается нас побеждать, они получили в любом своем наступлении «котлы». Поэтому они убивают нас подло», — считает Захарченко.

Кроме того, Захарченко объявил в ДНР трехдневный траур в связи с гибелью Михаила Толстых. «Указом № 23, сегодня, завтра и послезавтра объявлены днями траура. Документ подписан, скоро появится на официальном сайте Республики», — заявили в Администрации ДНР.

Похороны командира батальона «Сомали» состоятся в пятницу, 10 февраля.

В свою очередь, замкомандующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил СБУ в организации убийства Толстых. При этом Басурин не исключил причастность к теракту советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.

«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», — сказал ДАН Басурин.

Справка: Михаил Толстых (позывной «Гиви») родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с самого начала конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2014 года Толстых принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября — за донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, был несколько раз ранен в боях. Убит утром 8 февраля в Донецке.

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