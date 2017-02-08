Пикет в Ереване: Белоруссия — фиктивный партнёр Армении по ОДКБ и ЕАЭС

«Экстрадиция Лапшина свидетельствует также о том, что статус Белоруссии как партнера Армении по ОДКБ и ЕАЭС носит фиктивный характер и не может служить фактором обеспечения безопасности Республики Армения»

Ереван, , 16:21 — REGNUM Собравшиеся у посольства Белоруссии в Армении граждане и представители предвыборного блока «Елк» (Исход) требуют от властей Армении отозвать посла Армении в Минске и заморозить отношения с Белоруссией, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также прозвучало требование к белорусскому послу незамедлительно покинуть Армению.

Один из лидеров блока, депутат парламента Армении Никол Пашинян зачитал заявление политического объединения, согласно которому представленные в нём политические силы строжайше осуждают белорусские власти за экстрадицию блогера Александра Лапшина и считают данный факт оскорблением армянского народа и посягательством на свободу слова.

«Экстрадиция Лапшина свидетельствует также о том, что статус Белоруссии как партнера Армении по ОДКБ и ЕАЭС носит фиктивный характер и не может служить фактором обеспечения безопасности Республики Армения. Наш блок требует от властей Армении отозвать посла РА в Минске и заморозить отношения с Белоруссией», — говорится в заявлении альянса.

Представители дипмиссии никак не отреагировали на акцию протеста. В ответ на это собравшиеся начали скандировать «Уходи! Уходи!» (требование к послу Игорю Назаруку — ИА REGNUM ), а также «Свободный и независимый Арцах!».

Собравшиеся также не смогли передать письмо послу лично в руки, так как по заверению сотрудника посольства, который осмелился выйти на связь по домофону, дипломата нет на месте. В результате участники пикета оставили адресованные послу Назаруку требования в почтовом ящике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля верховный суд Белоруссии признал экстрадицию гражданина России и Израиля блогера Александра Лапшина в Азербайджан законной. После этого блогер был спешно экстрадирован в Баку, где по мнению членов его семьи, а также правозащитников, в Азербайджане здоровью и жизни Лапшина угрожает опасность.

Блогер Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Белоруссии о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана — публичные призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана и отсутствие необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

В апреле 2011 года и в октябре 2012 года Лапшин посещал Нагорный Карабах, об этих поездках написал в своем блоге, вследствие чего оказался в черном списке Азербайджана. Лапшин также выступал с критическими публикациями о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

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