Милонов требует закрыть «штаб» Навального в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Депутат Государственной Думы Виталий Милонов направил сегодня заявление в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки с требованием о признании незаконным деятельности так называемого «предвыборного штаба» Алексея Навального, открытого 4 февраля в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на информационной странице Милонова в соцсети.

Сегодня Ленинский районный суд Кирова признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищениях по делу «Кировлеса». Первый приговор по этому делу был отменен Верховным судом после обращения осужденных в ЕСПЧ. Повторный обвинительный приговор, если он вступит в силу, сделает невозможным официальное участие Навального в выборах, в том числе в президентских, которые состоятся в 2018 году.

В связи с этим Виталий Милонов полагает, что «любые приемные «кандидата Навального» должны быть закрыты, а их деятельность проверена на предмет организации финансовых пирамид».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года Навальный заявил, что собирается баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах в 2018 году.

Открывая свой офис в Петербурге в минувшую субботу, Навальный сообщил, что не сомневается в обвинительном приговоре суда в Кирове, однако это не помешает его политическим намерениям. Навальный назвал Северную столицу «оплотом демократического электората», а основную цель работы своего штаба — в агитации среди рядовых избирателей.

Алексей Навальный уже отреагировал на сообщение о жалобе Милонова в адрес Чайки. В своем микроблоге он написал, что петербургский штаб не закроется, а «в крайнем случае и без офиса сможет существовать».

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