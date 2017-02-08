В Республике Алтай планируют воссоздать Ассамблею народов

Горно-Алтайск, , 15:54 — REGNUM В Горно-Алтайске глава Республики Алтай Александр Бердников провел заседание советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям, а также встретился с членами Общественной палаты региона. На совещаниях обсуждалось социально-экономическое развитие региона, политическая ситуация, планы и задачи на текущий год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

На встрече с членами советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям Бердников отметил: «По данным социологических исследований, более 80% населения региона оценивают межнациональные, межрелигиозные отношения как доброжелательные и стабильные, и мы входим в число 15 регионов, где население чувствует себя в этом смысле наиболее комфортно. Тем не менее, эти сферы традиционно очень чувствительные, и они должны находиться в поле зрения не только руководителей различных уровней, но и всех жителей Республики Алтай».

В ходе заседания основной акцент был направлен на профилактику возможных негативных проявлений в молодежной среде. В частности, министр образования Алексей Бондаренко рассказал, что в школах региона вводятся образовательные модули, направленные на противодействие экстремизму и терроризму. Для педагогов, специалистов муниципальных органов управления образования проведен семинар «Межконфессиональный диалог в поликультурном пространстве Республики Алтай».

По словам министра, с целью выявления экстремистских настроений среди обучающихся в образовательных учреждениях проводится социально-психологическая диагностика, а также воспитательная работа, направленная на формирование базовых национальных ценностей. На уроках истории Горного Алтая, русской литературы, алтайской литературы, мировой художественной литературы изучается фольклор, история, культура и традиции народов Республики Алтай. Издается учебно-методическая литература по этнокультурной составляющей образовательного стандарта.

«За последние годы в соответствии с законодательством мы включили в федеральный перечень учебники алтайского языка 1−4 классов. Издано более 10 тысяч экземпляров учебно-методической литературы с этнокультурной составляющей. Учебники алтайского языка и литературы для 5−9 классов в настоящие момент также проходят экспертизу для включения в федеральный перечень, после чего они будут напечатаны», — сообщил министр.

Представители общественных организаций, религиозных конфессий на совещании высказали мнения и предложения по различным вопросам, поделились опытом работы. «Мы живем в замечательном месте, и у нас нет кричащих разногласий, корней непонимания между этническими и религиозными группами. Исходя из этого, мы должны действовать и не допускать их возникновения», — подчеркнул, в частности, руководитель общественного движения «Курултай алтайского народа» Бронтой Бедюров. Он добавил, что именно эти традиции следует крепить и развивать среди молодежи.

На встрече с членами Общественной палаты Бердников рассказал, что более 90% предложений, выдвинутых членами палаты, исполнено. Так, по предложению Общественной палаты в ноябре 2016 года прошел Форум общественных организаций, который стал широкой площадкой для координации взаимодействия между общественными организациями и усиления диалога между властью и обществом. Общественники поднимали вопрос о транспортной доступности для инвалидов. Глава региона принял решение о приобретении за счет бюджета двух специально оборудованных автобусов для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Один из них будет ходить по городу в соответствии с графиком, второй будет работать по заявкам.

Исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Республики Алтай Виктор Затеев рассказал об итогах деятельности организации. Он отметил, что в 2016 году велась активная работа, в частности, проходили встречи с населением в муниципальных образованиях, где обсуждались самые разные проблемы. В Майминском районе прошли слушания по вопросам ЖКХ, в Чемальском — по экологии, в Шебалинском — о развитии предпринимательства в сельских территориях региона, в Горно-Алтайске — о противодействии коррупции. В ближайшее время планируется выезд в Чойский район, где обсудят гражданское патриотическое воспитание молодежи. Общественная палата активно включается в общественный контроль, в частности, в сфере ЖКХ — члены организации участвуют в приемке жилья для граждан по программе переселения из ветхого аварийного жилья, для детей-сирот.

В рамках заседания собравшиеся обсудили создание Ассамблеи народов Республики Алтай. По словам первого заместителя председателя правительства Натальи Екеевой, Ассамблея станет площадкой, объединяющей все народы, проживающие на территории республики, она войдет в состав Ассамблеи народов России. Соответствующая организационная работа уже проведена.

Ассамблея народов уже работала в регионе, она была создана в начале 2000-х годов. Учредителями организации выступали Нина Белоусова, Наталья Екеева, Владилен Волков и Светлана Полетаева. Организация была ликвидирована в 2011 году.

«Думаю, попытка воссоздать Ассамблею народов связана с тем, что в Курултае алтайского народа не удалось преодолеть раскол, есть ряд проблем во взаимоотношениях казахов и алтайцев, — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Нужна общественная площадка, на которой эти проблемы можно было бы спокойно, без истерик и взаимных обвинений обсуждать. Там что воссоздание Ассамблеи выглядит логичным и своевременным шагом».