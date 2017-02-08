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МИД России настроен упростить визовый режим с Грузией

Политика
Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии и является важнейшим рынком сбыта ее продукции

Москва, 8 февраля 2017, 15:41 — REGNUM  МИД России не исключает возможности облегчения или же отмены визового режима с Грузией, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Визовый вопрос был затронут в ходе встречи замглавы МИД Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе.

«Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Решение зависит в том числе от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении.

Отметим, что стороны также подвели итоги процесса нормализации российско-грузинских связей в 2016 году. Он по-прежнему касается тех сфер, где возможен npoгpecc в отсутствие дипломатических отношений, — торговля, транспорт, гуманитарные контакты.

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии и является важнейшим рынком сбыта ее продукции.

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