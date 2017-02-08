СМИ: На реорганизацию Общественного ТВ Грузии понадобится один год

«Должны остановиться все платформы и передачи, кроме информационных выпусков, и в эфир будет выходить так называемая механическая продукция»

Тбилиси, , 15:38 — REGNUM «Наша версия и взгляд состоят в том, что на Общественном телевидении должны остановиться все платформы и передачи, кроме информационных выпусков, и в эфир пойдет так называемая механическая продукция, которой мы сможем исполнять те обязанности общественного телевидения, которые определены законом», — заявила в интервью грузинскому изданию «Резонанси» советник гендиректора Общественного ТВ Грузии, журналист Ия Антадзе.

Она пояснила, что в эфир будут выходить сериалы, фильмы — документальные, художественные, как грузинские, так и зарубежные. По ее же информации, на реорганизацию телевидения понадобится один год, причем процесс будет продолжительным и будет связан с большими суммами.

Целью такой реорганизации Ия Антадзе назвала превращение Общественного ТВ в лидера на медиа-пространстве Грузии.

«Мы хотим, чтобы в 2019 году Общественное телевидение было организацией, имеющей очень достойные условия труда для сотрудников, имеющей архив в компьютерах, а не в коробках, как сейчас, имеющей новейшую технику и технологию, мультифункциональную, мультиплатформную информационную службу», — отметила Антадзе.

Что касается судьбы нынешних сотрудников телевидения, она, по заявлению советника гендиректора, зависит от решения попечительского совета, которого ожидают и авторы проекта реорганизации телевидения.

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