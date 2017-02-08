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На референдум в Цхинвали откликнулся и премьер-министр Грузии

Политика
Георгий Квирикашвили сожалеет, что на усилия правительства Грузии Россия отвечает шагами к «изоляции и аннексии оккупированных территорий»

Тбилиси, 8 февраля 2017, 15:31 — REGNUM  Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сожалеет, что на усилия его правительства по примирению и восстановлению доверия у населения по обе стороны «оккупационной линии» Российская Федерация отвечает «усилением изоляции и очередными шагами к аннексии оккупированных территорий».

Об этом говорится в специальном заявлении премьера, распространенном в связи с назначенными в Южной Осетии референдумом и выборами.

Подтверждением такой политики России Георгий Квирикашвили называет референдум о присвоении «Цхинвальскому региону» наименования, аналогичного названию субъекта Российской Федерации. «Это еще раз свидетельствует о реальном намерении оккупационной силы обратить неотъемлемые регионы Грузии в свой состав», — констатирует премьер.

К сведению российских и цхинвальских властей Георгий Квирикашвили поясняет, что «согласно нормам международного права, незаконно и совершенно недопустимо проведение референдума в регионе, из которого в результате этнической чистки были изгнаны тысячи коренных жителей и эффективный контроль над которым осуществляет оккупационная сила».

Глава грузинского правительства обращается к мировому сообществу и просит его «воспрепятствовать провокационным действиям России и помешать ей во внедрении практики нарушения территориальной целостности суверенного государства, что подрывает основы стабильности в регионе и основанной на демократических ценностях международной системы».

Днем раньше специальное заявление в связи с запланированными в Южной Осетии референдумом и выборами сделал президент Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии обеспокоен плебисцитом и выборами в Цхинвали

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Грузия и Южная Осетия
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