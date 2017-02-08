ДНР: К убийству Гиви может быть причастен советник главы МВД Украины

Это можно утверждать по косвенным доказательствам

Донецк, , 15:30 — REGNUM Заместитель главы оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обвинил украинские спецслужбы в организации убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщает Донецкое вгентство новостей.

По его словам, это можно утверждать по косвенным доказательствам. «Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой народной республике в связи с убийством ополченца «Гиви» был объявлен трехдневный траур. Толстых погиб утром 8 февраля, ранее на него неоднократно совершались покушения.

Полковник Вооруженных Сил ДНР Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. В ополчение он вступил в начале конфликта на Донбассе. Удостоен звания Героя ДНР.

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