Кадровые решения в правительстве Прикамья: назначен первый заместитель

Пермь, , 15:28 — REGNUM Новый губернатор Пермского края начал формировать свою команду. Вторым кадровым решением стало назначение на пост исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, она назначена на должность с 9 февраля. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Примечательно, что Лопаева — москвичка с пермским прошлым. С 2013 года она работала в Департаменте экономической политики и развития Москвы. Напомним, что руководителем этого же департамента являлся Максим Решетников.

В 2015 года мэр столицы назначил ее на должность заместителя руководителя департамента. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, с Еленой Лопаевой был заключен служебный контракт сроком на пять лет. Чиновница курировала работу управления финансового планирования иразмещения государственного заказа, управления бухгалтерского учета и отчетности, а также возглавляла контрактную службу департамента.

Елена Лопаева окончила экономический и юридический факультеты Пермского государственного университета им. А. М. Горького. В 2001 году прошла обучение в Высшей школеэкономики по курсу «Управление закупками продукции для государственных нужд».

С 2001 годапо 2004 год — заместитель председателя комитета социальной защиты населения Пермской области по экономике. В 1997 — 2001 годах занимала различные посты в комитете по культуре и искусству администрации Перми, начиная от специалиста первой категории до заместителя председателя комитета по экономическим вопросам.

Добавим, свой пост покинула вице-премьер — руководитель аппарата правительства края Елена Абузярова, которая работала в структуре регионального правительства с 2012 года.

Читайте также: Новый глава Прикамья надеется через полгода заручиться поддержкой населения

Стоит отметить, 7 февраля Решетников провел рабочую встречу с членами правительства и руководством администрации губернатора Пермского края. Глава региона обозначил задачи и перспективы дальнейшей работы. Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях Пермского края, переселения граждан в город Березники.

«Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные президентом России, их надо решать», — сказал Решетников, обращаясь к чиновникам.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал 7 февраля первый указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя правительства Пермского края с 8 февраля 2017 года.