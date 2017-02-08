Асад считает межсирийские переговоры в Астане эффективными — депутат ГД

Дамаск, , 15:12 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад выступает с поддержкой межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Саблин («Единая Россия») после встречи с главой САР сегодня, 8 февраля.

«Впервые сегодня озвучено, что президент Сирии поддерживает переговоры в Астане, называет их эффективными и выгодными», — сказал Саблин.

По словам Саблина, Асад готов вести диалог с курдами, с которыми у него есть контакты.

«И вся ситуация с курдами в первую очередь — дело сирийского народа, будем обсуждать с сирийским народом. Ни с американцами, ни с кем-то еще, а именно с сирийским народом», — пояснил депутат.

Напомним, встреча с Асадом российских депутатов состоялась в Сирии. Делегация в эту страну прибыла 6 февраля. Саблин является координатором группы дружбы с сирийским парламентом.

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