Палата общин Соединенного Королевства одобрит проект Brexit

Противники полного разрыва с ЕС не смогли внести поправки, смягчающие Brexit

Лондон, , 14:57 — REGNUM Палата общин Великобритании, как ожидается, примет закон, позволяющий начать переговоры по выходу Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщает Associated Press.

Законопроект прошел через первичное голосование в Палате общин еще неделю назад. Весьма вероятно, что он будет окончательно принят, чтобы пойти на утверждение в Палату лордов.

Голосование по законопроекту прошло после трех дней дебатов, в ходе которых проевропейские законодатели не смогли внести поправки, гарантирующие «мягкий Brexit».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует начать процедуру выхода страны из Европейского союза в конце марта 2017 года, для этого законопроект о Brexit должен быть принят обеими палатами британского парламента в срок.

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