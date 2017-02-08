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Элла Памфилова отвергла обвинения в адрес экс-главы Яроблизбиркома

Политика
ЦИК ввёл в состав избирательной комиссии Ярославской области Олега Захарова
Элла Памфилова Элла Памфилова

Ярославль, 8 февраля 2017, 14:57 — REGNUM  Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ Элла Памфилова высказала своё мнение относительно кадровых перемен в составе Яроблизбиркома и заявила об отсутствии претензий к работе экс-председателя комиссии Олега Килипченко.

«Отношение ЦИК к нему (Олегу Килипченко) выразилось в том, что мы в декабре его утвердили. И это определяет все. Я хочу, чтобы все ушли от всякого рода инсинуаций и домыслов», — заявила Элла Памфилова в ходе рассмотрения вопроса изменения состава Избирательной комиссии Ярославской области на заседании ЦИК 8 февраля.

Как сообщает ТАСС, глава ЦИК отказалась комментировать комментировать возможные причины того, что Килипченко написал заявление об уходе по собственному желанию.

«Без комментариев. Человек написал заявление, мы приняли это к сведению и рассматриваем другую кандидатуру. Он взрослый человек и осознанно принимал это решение», — была лаконична Элла Александровна.

На этом же заседании ЦИК было единогласно было принято решение о назначении членом Ярославского облизбиркома с правом решающего голоса Олега Захарова.

По неофициальной информации, именно кандидатура Олега Захарова будет рекомендована ЦИК на пост председателя Избирательной комиссии Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля Олег Килипченко покинул пост председателя и вышел из состава Яроблизбиркома «по собственному желанию». Вслед за Килипченко облизбирком покинул и его заместитель Вадим Чуваков.

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