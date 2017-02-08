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Парламент Петербурга спешно одобрил запрет на встречи граждан с депутатами

Политика
Теперь встречи с депутатами с избирателями подпадают под действие закона о митингах и должны согласовываться со Смольным
Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 8 февраля 2017, 14:51 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством голосов приняли в целом региональный закон, который запрещает депутатам без согласования с исполнительной властью проводить публичные массовые встречи с избирателями. За проголосовали 38 депутатов, 11 высказались против.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, после одобрения депутатами документ ушел на подписание губернатору Георгию Полтавченко.

Проект был написан после многотысячной встречи оппозиционных парламентариев с избирателями на Марсовом поле 28 января, где участники высказались против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ из опасения, что будет уничтожен находящийся там музей.

Напомним, сегодня глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов сообщил, что полиция направила жалобу в прокуратуру на троих депутатов, присутствовавших на встрече с избирателями на Марсовом поле 28 января.

Читайте также: «Вы нам тут майдан устроите»: в Петербурге запретили встречи с депутатами

Как сообщало ИА REGNUM, петербургский парламент 1 февраля утвердил обращение к силовикам с требованием проверить на нарушение закона участников акции против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которая состоялась в стенах самого собора 28 января, после массовой встречи граждан с депутатами на Марсовом поле.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Петербурга просит силовиков проверить участников акции в Исаакии

Добавим, что в Госдуме федеральный законопроект, приравнивающий собрания граждан («народные сходы») к политической демонстрации, разрабатывает депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия»).

Читайте также: Законопроект, приравнивающий сходы к демонстрации, готовится в Госдуме

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