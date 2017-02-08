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Шойгу рассказал, кто хуже всех справился с географическим диктантом

Политика
Лучше всего написали диктант те, кто получил образование в 60-70-х годах

Москва, 8 февраля 2017, 14:37 — REGNUM  Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу написал Всероссийский географический диктант на максимальную оценку. Об этом он сообщил на заседании медиа-клуба РГО сегодня, 8 февраля.

Шойгу сообщил, что по итогам диктанта на максимально высокую оценку его написали 413 человек из 190 тысяч. В их числе по большей части — люди с учёной степенью.

«Мне повезло, я попал в это число, потому что сидел между ними», — отметил он.

По словам Шойгу, диктант был интересным. Средний бал по нему составил 52 из 100.

«Если брать по 100-балльной системе, то 53,8 у нас было в 2015 году, в 2016 — 52. Это, как вы понимаете, между тройкой с минусом и двойкой, причем к двойке ближе», — отметил он.

Шойгу отметил, что лучше всего написали диктант те, кто получил образование в 60−70-х годах. Хуже всего — люди, отучившиеся в 2000-е годы.

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