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Спикер ЗС Петербурга не считает оппозицией критиков передачи Исаакия

Политика
Главный единоросс северной столицы заявил, что он не сторонник запретов и барьеров
Вячеслав Макаров
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Вячеслав Макаров

Санкт-Петербург, 8 февраля 2017, 14:28 — REGNUM  Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер городской организации «Единой России» Вячеслав Макаров заявил, что не видит оппозиции в составе петербургского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM. Заметим, «Единая Россия» занимает в Заксобрании 36 мест из 50-ти.

Макаров прокомментировал запрет на свободные уличные встречи депутатов с избирателями, который одобрило парламентское большинство в ЗакСе после массовой акции на Марсовом поле в защиту Исаакиевского собора 28 января. Петербургская «Единая Россия» полагает, что депутаты обязаны перед любыми встречами с гражданами спрашивать разрешения у Смольного.

Между тем, фракция «Партии роста» намеревается провести в городе марш «В защиту Петербурга». «Главное, чтобы всё это было законно. Кому-то что-то втемяшилось в голову, и он пошел… Я никогда не был сторонником запретов и барьеров для оппозиции, искренне вам это говорю», — сказал Вячеслав Макаров, комментируя эту инициативу.

При этом, считает спикер, выражать свою позицию граждане должны так, чтобы не мешали другим жителям, не «подрывали внутреннее спокойствие, которое сложилось в нашем городе».

Вячеслав Макаров заявил, что не считает депутатов из других фракций оппозиционными, включая тех, кто выступает против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ. «Для меня они коллеги, они для меня не оппозиция. Я почему-то убежден, что у меня оппозиции в Заксобрании нет», — заявил Макаров. Он уверен, что мнения, высказываемые против передачи собора, провоцируют «внутренний колоссальный протест».

«А митинги, шествия, демонстрации, встречи — пожалуйста, пусть они продолжаются. Но в законных нормативно-правовых рамках. Легко взбудоражить сознание отдельных людей, но как потом сделать так, чтобы они успокоились?» — заметил спикер.

Напомним, сегодня глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов сообщил, что полиция направила жалобу в прокуратуру на троих депутатов, присутствовавших на встрече с избирателями на Марсовом поле 28 января.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники Законодательного собрания Санкт-Петербурга из числа помощников депутатов навлекли на себя служебную проверку участием во встрече депутатов с избирателями на Марсовом поле. На эту встречу пришли те парламентарии и граждане, кто выступает против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко заявил, что не требующая согласований с властями «встреча избирателей» фактически, по мнению единороссов, была незаконным митингом.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Петербурга пожаловалась в прокуратуру на депутатов после «схода»

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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