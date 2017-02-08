В Ярославской области собрали предложения в программу «10 точек роста»

Ярославль, , 14:19 — REGNUM В Ярославской области завершилась кампания по составлению программы социально-экономического развития региона «10 точек роста». За три месяца от жителей региона поступило 6153 заявки. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Идея привлечения общественности к написанию стратегии социально-экономического развития региона вызвала отклик у жителей области. Предложения от жителей области поступали через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, на личных приемах в общественных палатах районов и городов региона, через портал Правительства Ярославской области.

«Самым активным оказался Брейтовский район. Больше 14% заявок принято именно оттуда. Порядка 13% заявок принято из Тутаевского района. Почти 13% — из города Ярославля, Также активно принимали участие Угличский район и город Рыбинск.», — сказала заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая

Как стало известно ИА REGNUM, самым массовым стало письмо-обращение от группы угличан по вопросу реконструкции районного Дворца культуры. Под этим письмом подписались 1384 человека. Более 100 жителей Рыбинского района предложили создать спортивные и развивающие детские кружки. Жители села Вощажниково Борисоглебского района просят включить в программу строительство детского сада. Десятки подписей пошехонцев стоят под предложением о благоустройстве городского стадиона.

Свои предложения в стратегию социально-экономического развития области также направляли общественные объединения региона: Союз журналистов, экологическая организация «Зеленая ветвь», Молодежная палата Ярославской области, Ассоциация лесопользователей, комитеты территориального общественного самоуправления, районные отделения Всероссийского общества инвалидов.

Один из самых актуальных вопросов для жителей Ярославской области — дороги (более 40% общего количества заявок). Второе место (11% заявок) занимает транспорт. Третье место (10%) — промышленность, IT, АПК, туризм. 8% предложений связано с образованием, 7% посвящено массовому спорту.

Актуальная стратегия социально-экономического развития региона с учетом последних предложений жителей Ярославской области будет представлена в ближайшее время.