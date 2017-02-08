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Россия готова выступить долгосрочным партнером Сирии — Гаврилов

Политика
Россия продолжит оказывать гуманитарную и иную помощь сирийскому народу

Дамаск, 8 февраля 2017, 14:18 — REGNUM  Россия готова выступить долгосрочным партнером Сирии в решении социальных вопросов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) на встрече российской парламентской делегации с президентом Сирии Башаром Асадом.

«В области здравоохранения, медицинской реабилитации пострадавших в результате военных действий российская сторона готова выступить долгосрочным партнером и помощником. Россия продолжит оказывать гуманитарную и иную помощь сирийскому народу», — заявил Гаврилов.

Очевидна необходимость развития экономического партнерства, говорит он, вопросом первостепенной важности является оказание помощи детям и старикам послевоенной страны, обездоленным и нуждающимся, необходимо направить дополнительные силы на восстановление школ и больниц.

«Защита прав христиан, сохранение межрелигиозного мира и согласия в стране, межрелигиозное сотрудничество и противодействие терроризму были и остаются актуальными вопросами взаимодействия России и Сирии», — добавил он.

В ходе встречи Асад отметил исключительную роль президента России Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии, решении острых социально-гуманитарных и экономических проблем страны. «Раньше Женева диктовала свои политические условия, теперь Россия — основной игрок на международной арене», — сказал Асад.

Президент САР выразил благодарность спикеру Госдумы Вячеславу Володину за поддержку и помощь сирийскому народу, а также российским общественным некоммерческим организациям, оказывающим гуманитарную помощь САР.

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