Заявление: Европа бросила перчатку в лицо украинской «партии войны»

Последние заявления представителя ОБСЕ и посла Германии на Украине знаменуют новый этап урегулирования на Донбассе, уверен спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера Виктор Медведчук

Киев, , 13:57 — REGNUM Заявления первого заместителя главы специальной мониторинговой мисии ОБСЕ Александра Хуга и посла Федеративной республики Германии на Украине Эрнста Райхеля знаменуют новый этап урегулирования в Донбассе. Это перчатка, брошенная Европой в лицо украинской «партии войны», заявил журналистам спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук.

В частности, заявление Хуга о том, что обе стороны нарушают режим прекращения огня, по словам политика — сигнал от СММ ОБСЕ: от сторон конфликта ждут мирных решений, а не взаимных обвинений.

«Посол Германии Райхель считает, что обе стороны не выполняют Минские соглашения, подчеркнув, что не выполнены практически все их пункты. Народные депутаты Верховной рады призывают бойкотировать посла Германии Райхеля. Охотно верю — бойкот согражданам в Донецке и Луганске эти депутаты уже объявили», — отмечает Медведчук.

В то же время, напоминает он, влиятельный американский журнал Foreign Policy в своей статье под заголовком «Киев тоже разжигает войну на востоке Украины» констатирует, что в украинской власти нет «партии мира».

«С тех пор, как осенние договоренности о разведении сил провалились, украинские войска стали чаще продвигаться вглубь «серой зоны». После чего и сепаратисты начали движение в сторону нейтральной полосы», — заявляет FP. Издание предупреждает: если конфликт на востоке Украины разгорится, Вашингтон может остаться в стороне.