Глава МИД Турции объявил о готовящейся операции в Ракке

Анкара, , 14:10 — REGNUM После того, как от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет освобожден сирийский город Эль-Баб, турецкие военные приступят к операции в Ракке. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает издание Hurriyet.

«В последние дни мы значительно продвинулись вперёд в Эль-Бабе. Следующей нашей целью станет операция в Ракке. Мы можем отправить туда силы спецназа», — отметил министр.

Глава МИД Турции добавил, что для противостояния террористам нужно сотрудничать с умеренной сирийской оппозицией. В противном же случае, отметил он, произойдет «серьёзная ошибка» с точки зрения дальнейшей судьбы сирийского государства.

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