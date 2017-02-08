Свыше 5 млн рублей получили казахстанцы за доносы на коррупционеров за год

Астана, , 13:43 — REGNUM Казахстан намерен перенять гонконгский опыт в искоренении коррупции, сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев сегодня, 8 февраля, на заседании, посвященном итогам 2016 года.

Как пояснил Шпекбаев, методика очень проста: казахстанцы ежемесячно, вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг, будут получать антикоррупционные буклеты. Каково будет их содержание, зампред антикоррупционной службы не уточнил, но сообщил, что в скором времени пилотный проект программы «От двери к двери» будет запущен в столице Казахстана.

«Уже достигнута договоренность с компанией «Астана-ЕРЦ» о направлении жителям столицы прикрепленных к коммунальным счетам антикоррупционных буклетов, что позволит охватить более 250 тысяч квартир. До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны», — пообещал Шпекбаев.

Что касается итогов 2016 года, то, как было отмечено на заседании, внедренная практика поощрения за сообщения о фактах коррупции оказалась весьма эффективной. В 2016 году общая сумма выплаченных поощрений за донесения о фактах коррупции составила 27 миллионов тенге (5,4 млн руб).

«В каждом регионе страны совместно с неправительственным сектором запущен проект «Гражданский контроль — открытое соглашение». Эффективность проекта подтверждается результатами соцопросов. По данным вышеназванного института, за прошедший год доля граждан, готовых внести личный вклад в снижение коррупции, выросла с 44 до 53%. Планомерно реализуемый институт поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции позволил в 2016 году премировать 185 граждан на сумму 27 млн тенге», — сообщил зампред ведомства.

Он также уточнил, что основной задачей деятельности антикоррупционного ведомства является искоренение бытовой коррупции.

«Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип «Не брать и не давать взяток» должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца», — добавил спикер.

В свою очередь, председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров призвал казахстанцев доносить на своих сослуживцев, если имеются подозрения в их честности.

«Каждый человек, который работает в коллективе, должен понимать, что рядом происходит что-то незаконное, неправильное, информировать об этом либо руководителя, либо антикоррупционную службу. Мне кажется, это должно быть нормальным поведением для вас с нами», — пояснил Кожамжаров.

При этом он отметил, что государственная служба больше других подвержена риску коррупции.

«В большей степени носителями коррупционных вещей являются первые руководители. Страшно, когда все это носит организованный характер сверху до низу или наоборот. Это очень серьезно развращает молодых госслужащих, которые поступают сюда. Я считаю, что госслужба сопряжена с определенным риском», — подчеркнул глава Агентства.

Алик Шпекбаев выразил недовольство тем фактом, что руководители государственных органов проявляют недостаточно усилий в борьбе с коррупцией.

«Несмотря на то, что более 80 процентов осужденных за коррупцию лиц является госслужащими, ни один министр или аким (глава местной администрации — ИА REGNUM ) не заявил публично о нулевой терпимости к коррупции в своем органе. А также о принятых мерах к руководителям структурных подразделений, где имеются системные факты коррупции. Это системные факты коррупции, но нет сегодня реакции ни министров, ни акимов в отношении руководителей, которые это допустили. Системные — это когда не два-три случая, а когда мы сотнями измеряем, наверное, должна быть какая-то реакция», — подчеркнул Шпекбаев.

Между тем другой зампред Агентства Айгуль Шаимова рассказала, что в 2016 году половина уволенных госслужащих лишилась работы из-за коррупционных правонарушений.

«Особую озабоченность вызывает вопрос увольнения служащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволена за совершение коррупционных правонарушений. В основном это работники территориальных подразделений министерства финансов, юстиции и сельского хозяйства», — сообщила Шаимова, добавив, что лидерами по числу коррупционных правонарушений, совершенных госслужащими, являются Алма-Атинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская, Кустанайская и Джамбульская области.

На заседании было также отмечено, что в 2016 году в акиматах (местных администрациях) было выявлено 989 фактов коррупции, в органах внутренних дел — 398 и в министерстве сельского хозяйства — 143 случая.

Напомним, в 2016 году в Казахстане было несколько громких коррупционных скандалов. К примеру, 17 ноября 2016 года антикоррупционное ведомство сообщило о расследовании в отношении руководства госкомпании «Байтерек DEVELOPMENT».

«Национальным бюро по противодействию коррупции ведется досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток. Следствием установлено, что должностные лица «Байтерек DEVELOPMENT» заместитель председателя правления Аслан Джакупов, руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства Бауыржан Айтимбетов и управляющий директор Газиз Сариев наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках государственной программы «Нурлы жол», — сообщили тогда в антикоррупционном ведомстве.

Стоит отметить, что один из задержанных — Аслан Джакупов — является сыном бывшего председателя Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Кабибуллы Джакупова (занимал пост спикера с апреля 2014 г. по март 2016 г. — ИА REGNUM ). Кабибулла Джакупов отказался комментировать арест своего сына. К слову, в 2016 году это был уже не первый скандал, связанный с семьей Джакуповых. Весной были опубликованы небезызвестные «Панамские документы», содержащие данные об оффошрных компаниях и их владельцах. В числе 250 казахстанцев, угодивших в списки держателей оффшорах на Панамских островах, оказались оба сына Кабибуллы Джакупова — Аслан и Жаслан.

21 ноября 2016 года, спустя пять дней после задержания руководства «АО «Байтерек Девелопмент», Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что сумма взяток, полученных топ-менеджерами государственного холдинга, составляет 288 миллионов тенге (57,6 млн руб.).

Добавим также, что аресты топ-менеджеров АО «Байтерек DEVELOPMENT» привели к отставке, а затем и к аресту министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который до своего назначения на пост министра занимал должность председателя правления Национального холдинга «Байтерек», в состав которого входит АО «Байтерек Devolopment».

Напомним также, что согласно «Индексу восприятия коррупции», который ежегодно составляет международная неправительственная организация Transparency International, в 2016 году Казахстан с 29 баллами занял 131 место из 176 стран мира по данному показателю (чем ниже место, тем выше уровень коррупции). Кроме Казахстана 29 баллов набрали также Россия и Украина. Грузия набрала 57 баллов, Белоруссия — 40, Армения — 33 балла, Азербайджан и Молдавия по 30 баллов. У Киргизии в рейтинге 28 баллов, у Таджикистана — 25. На три балла от него отстает Туркмения. Хуже всех дела с коррупцией обстоят в Узбекистане — 21 балл.

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