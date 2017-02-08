Суд по делу «Кировлеса» вновь признал Навального и Офицерова виновными

Прокуратура попросила для Навального условный срок в пять лет, для Офицерова — четыре года

Киров, , 13:38 — REGNUM Ленинский районный суд Кирова повторно признал виновными по делу «Кировлеса» оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Согласно вердикту суда, Навальный организовал сделку, которая была не выгодна для «Кировлеса», а Офицеров оказал ему в этом содействие. Древесину у «Кировлеса» по заниженным ценам, согласно разработанной Навальным схеме, покупала организованная Офицеровым «Вятская лесная компания».

Наказание для подсудимых будет оглашено в заключительной части приговора. Прокуратура попросила для Навального условный срок в пять лет, для Офицерова — четыре года.

Ещё в 2013 году Навальный и Офицеров были признаны виновными по «делу Кировлеса». Навальному тогда дали пять лет условно. Позже Верховный суд РФ отменил приговор с учётом постановления Европейского суда по правам человека, который счёл, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. «Дело Кировлеса» было направлено на новое рассмотрение.

Однако, фигуранты дела Навальный и Офицеров систематически не являлись на заседание суда. Судебные приставы были вынуждены прийти в московский офис фонда Навального (так называемый Фонд борьбы с коррупцией) и принудительно доставить Навального в Ленинский суд города Кирова. Офицеров также два раза не являлся на процесс.

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