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МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий

Политика
Лидерам республик предлагают сдаться Киеву
Правосудие
AJEL
Правосудие

Киев, 8 февраля 2017, 13:36 — REGNUM  Руководителей Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого может ожидать судьба командира батальона «Сомали» Гиви, погибшего в Донецке в результате взрыва. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передает 8 февраля телеканал «112 Украина».

По словам советника, ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в Донбассе, позволяет говорить о «целенаправленной ликвидации» лидеров ополчения ДНР и ЛНР.

«Мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они», — сказал Шкиряк.

Он также предположил, что Гиви был ликвидирован в связи с конфликтом между комбатом и главой ДНР Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Донецке в рабочем кабинете погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви). По предварительным данным следствия, теракт осуществили украинские спецслужбы. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

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