Среда, 08 Февраля 2017 года
14:35:39 МСК

Турецкие войска захватили стратегические высоты у города Эль-Баб

Политика
В ходе операции было ликвидировано 58 боевиков

Дамаск, 8 февраля 2017, 13:27 — REGNUM  Представители сирийской оппозиции, поддерживаемые вооруженными силами Турции, захватили контроль над стратегически важной высотой вблизи контролируемого террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Эль-Баб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных. В заявлении также указывается, что в результате артиллерийского удара, а также налетов авиации, было ликвидировано 58 боевиков.

Напомним, турецкие войска вошли на территорию Сирии в августе 2016 года в рамках операции «Щит Евфрата». Целью заявленной кампании была борьба с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также противостояние курдским ополченцам.

В рамках этой операции продолжается осада города Эль-Баб, удерживаемого террористами с 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Турецкие ВВС ликвидировали отряд боевиков ИГ в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии
Главное сегодня
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
В Кремле прокомментировали планы США о пересмотре ядерной доктрины
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
08.02.17
Бои в Донбассе: ДНР просит перемирия после гибели Гиви. Киев отказал
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Мария МамиконянБольшая стирка, или Как выполнить поручение Путина без профанации
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
08.02.17
МЧС: более 9 тыс. крымчан остались без света
СимферопольРоссия Аварии на электросетях Происшествия
NB!
08.02.17
Песков: Убийство Гиви — попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийВсемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз
Ватикан Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
08.02.17
Украина пытается вооружиться в Азербайджане: подробности и комментарии
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
МИД РФ разочарован выдачей блогера Лапшина Азербайджану
МоскваРоссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах
МоскваРоссия Партийное строительство Политика
NB!
08.02.17
Владимирцы создали очереди в жилинспекции из-за роста оплаты за ОДН
ВладимирРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Экономика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийК чему приведет «развод» Польши с Германией и Евросоюзом
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
08.02.17
Убийство Гиви в Донецке: подробности
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Полпредом Чувашии при президенте РФ стал экс-чиновник и советник Улюкаева
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное