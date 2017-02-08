Турецкие войска захватили стратегические высоты у города Эль-Баб

В ходе операции было ликвидировано 58 боевиков

Дамаск, , 13:27 — REGNUM Представители сирийской оппозиции, поддерживаемые вооруженными силами Турции, захватили контроль над стратегически важной высотой вблизи контролируемого террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Эль-Баб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных. В заявлении также указывается, что в результате артиллерийского удара, а также налетов авиации, было ликвидировано 58 боевиков.

Напомним, турецкие войска вошли на территорию Сирии в августе 2016 года в рамках операции «Щит Евфрата». Целью заявленной кампании была борьба с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также противостояние курдским ополченцам.

В рамках этой операции продолжается осада города Эль-Баб, удерживаемого террористами с 2013 года.

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