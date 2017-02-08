Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
Москва, 8 февраля 2017, 13:20 — REGNUM Дату проведения Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии пока не смогли согласовать представители двух стран. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет пока даты, — сказал он. — Не удалось согласовать графики двух глав государств в плане проведения ВГС — Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2017 г. глава Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что информация о выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства Белоруссии и РФ не соответствует действительности.
«Что касается заявлений о ЕАЭС и Союзного государства — полный вымысел», — сказал тогда белорусский лидер.
Читайте также: Лукашенко призвал Россию «склеивать отношения»