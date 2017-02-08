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В Кремле прокомментировали планы США о пересмотре ядерной доктрины

Политика
По словам Пескова, пока не ясно, что именно собираются предпринять в Вашингтоне
Ядерное оружие
Ядерное оружие

Москва, 8 февраля 2017, 13:19 — REGNUM  Планы руководства США по изменению ядерной доктрины сложно оценить, пока нет ясности, что именно Вашингтон хочет предпринять. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 8 февраля.

Комментируя заявление главы ВВС США генерала Дэвида Голдфина о планах по пересмотру применения ядерных вооружений, Песков отметил, что пока нет ясности, что именно планирует Вашингтон в этом направлении. Выводы делать пока рано.

«Сначала надо понять, что это за намерения и каким образом эта доктрина будет изменена», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Голдфин заявил, что новая команда в американском руководстве, отвечающая за национальную безопасность, намерена внести изменения в ядерную доктрину США. Ядерный военный комплекс планируется модернизировать, и изменения доктрины произойдёт уже весной.

В МИД России сообщили: Москве надеется, что после пересмотра ядерная доктрина США будет содержать более чёткие указания того, в каких ситуациях теоретически возможно применение ядерных вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ прокомментировали пересмотр Вашингтоном ядерной доктрины

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Ядерное оружие
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