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Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»

Политика
Убийство синхронизировано с активизацией боевых действий ВСУ в Донбассе, что позволяет квалифицировать его как часть плана, направленного на дестабилизацию ситуации в регионе

Москва, 8 февраля 2017, 13:13 — REGNUM  В Совфеде не сомневаются, что убийство командира батальона ополченцев «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) дело рук украинских диверсионных групп, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля. Это уже второй подобный случай за последние несколько месяцев, напомнил член Совфеда Франц Клинцевич.

В октябре 2016 года в лифте собственного дома был взорван один из культовых командиров ДНР Арсений Павлов (Моторола), отметил сенатор, тогда в качестве причины теракта в СБУ Украины называли внутренние разборки среди ополченцев, причем какими-либо доказательствами никто себя там, разумеется, не утруждал.

«Убежден, что нечто подобное и столь же голословно они будут говорить и сейчас», — считает парламентарий.

По его мнению, «почерк, что в октябре 2016 года, что сегодня, — один и тот же».

«Обращает на себя внимание еще один момент. Последний теракт явно синхронизирован с активизацией боевых действий Вооруженных сил Украины в Донбассе, что позволяет квалифицировать его как часть плана, направленного на дестабилизацию ситуации в этом регионе», — указал Клинцевич.

Все эти действия не только преступны, но и совершенно бессмысленны, потому что никаким образом не меняют соотношения сил, уверен сенатор.

«Убийство Толстых — это еще один шаг, и довольно большой, от мира на Юго-востоке Украины», — заключил он.

«Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», — говорится в сообщении оперативного командования провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

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