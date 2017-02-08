Бои в Донбассе: ДНР просит перемирия после гибели Гиви. Киев отказал

Донецк, , 13:08 — REGNUM В ночь с 7 на 8 февраля в Донбассе позиционные бои продолжались на Донецком, Горловском, Дебальцевском, Мариупольском и Луганском направлениях. ВСУ и армии ДНР/ЛНР продолжали применять тяжелую артиллерию калибра 122 и 152 мм, минометы калибра 80 и 120 мм, бронетехнику и стрелковое вооружение. Об этом 8 февраля сообщают пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», администрации Донецка, передает ИА REGNUM.

Так, по данным источника в военном ведомстве ДНР, с прошлого вечера украинские войска обстреливали из тяжелой артиллерии позиции ДНР в населенных пунктах Донецк (район аэропорта), Озеряновка (под Горловкой), Новоласпа, Новая Марьевка Тельмановского района, Ленинское, Октябрь Новоазовского района и Ясиноватой. «Украинская сторона с 18:00 и до 02:00 вела огонь из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 82 и 120 мм», — рассказал ДАН источник.

При этом украинские войска применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В то же время глава городской администрации Ясиноватой Олег Моргун заявил, что минувшей ночью в пос. Крутая Балка (пригород Ясиноватой) прямым попаданием снаряда ВСУ был разрушен дом. «Ночью с 7 на 8 февраля зафиксировано разрушение в результате прямого попадания в дом по улице Октябрьская, 22 поселка Крутая Балка. Людей в доме на момент обстрела не было», — рассказал Моргун.

Кроме того, сегодня командование ДНР представило план стабилизации обстановки на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Документ прошел ряд согласований, в том числе с миссией ОБСЕ. Основные его тезисы — незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных «Минском» вооружений, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к местам хранения техники, в радиусе 1 км от ДФС создается зона без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет любых наступательных операций.

Командование ДНР особо подчеркивает, что все предложения были задокументированы и переданы украинскому командованию, но там полностью проигнорировали инициативу республики. При этом первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.

На Луганщине войска ЛНР зафиксировали пять обстрелов позиций Народной милиции со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, под огонь попали позиции ЛНР в селе Желобок — из танковых орудий, 120-мм минометов и стрелкового оружия, в пос. Фрунзе — из вооружения БМП и 82-мм минометов, в селах Сокольники и Калиновка — из 120-мм минометов.

В свою очередь, 8 февраля пресс-центр штаба «АТО» информирует, что в результате ночных противостояний в Донбассе трое украинских бойцов были ранены, еще трое — травмированы. Всего на фронте зафиксировано 89 обстрелов украинских позиций. В штабе «АТО» отметили, что на Донецком направлении ВС ДНР били из 122-мм и 152-мм артиллерии вблизи Луганского. «Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельске, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки также использовали танк, а в Луганском и Верхньоторецьке — БМП», — говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении войска ДНР вели огонь из артиллерии и минометов по украинским позициям в Талаковке, Марьинке, Чермалыке и Гнутово. «В Новотроицком стреляли из минометов. Огнем из гранатометов и стрелкового оружия накрыли Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкино и Березовое. В Павлополе стреляли из БТР, а в Марьинке работал снайпер,» — отмечается в материале.

При этом в украинском штабе информируют, что на Луганском направлении в районе Крымского армия ЛНР вела огонь из 122-мм артиллерии. «В Троицком, Крымском, Попасной и Новозвановке использовали минометы, а в Новозвановке и Новоалександровке — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Новотошковскому огонь вели из БМП», — сообщили в пресс-центре.Также Госпогранслужба Украины проинформировала, что ВС ДНР обстреляли из стрелкового вооружения и гранатометов контрольный пост «Марьинка», «где несут службу пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил». «Несколько гранат разорвалось за несколько десятков метров от блокпоста». В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Ранее сообщалось, что сегодня в Макеевке (Донетчина, под контролем ДНР) был убит командир батальона «Сомали» ДНР Михаил Толстых (позывной Гиви). Толстых стал седьмым погибшим лидером донбасского ополчения за 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в результате ведения боевых действий двое бойцов ДНР погибли, один ранен. «В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения шесть жилых домов в Донецке, Докучаевске, Коминтерново и Ясном. Потери армии ДНР: двое военнослужащих погибли, один ранен. Продолжается сбор данных по пострадавшим и разрушениям», — рассказал Басурин. В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник проинформировал, что в результате боевых действий погибших украинских военных нет, один — получил ранения во время минометного обстрела ВС ДНР в Верхнеторецком на Донецком направлении.

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября 2016 года режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).