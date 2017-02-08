Башар Асад бодр и у него великолепный настрой — депутат Госдумы

Дамаск, , 13:03 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад находится в прекрасной форме, сообщения ряда СМИ о болезни главы республики — слухи, заявил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ).

В Сирии прошла встреча депутатов Госдумы с Асадом, по ее итогам Ющенко опроверг сообщения о якобы плохом самочувствии сирийского лидера. «Президент Сирии находится в прекрасной физической форме, он бодр, у него великолепный эмоциональный настрой», — сказал депутат, отметив, что «ранее циркулировавшие в некоторых СМИ о его якобы недомогании — не более, чем слухи, не имеют под собой абсолютно никакой почвы».

В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки России САР, в том числе военной. «Военная поддержка очень важна. Но одна капли крови погибшего русского солдата на нашей земле для нас дороже любой военной поддержки», — сказал президент Сирии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в состав делегации входят депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и российские медики.

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