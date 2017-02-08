Песков: Убийство Гиви — попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе

8 февраля в ДНР в рабочем кабинете погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых

Москва, , 12:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви), совершенное 8 февраля в Донецкой народной республике (ДНР), является «попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе».

«Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе, — цитирует Пескова RT. — Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации».

Представитель Кремля добавил, что ситуация в Донбассе из-за «агрессивных действий» украинской стороны и без того остается очень напряженной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в ДНР в рабочем кабинете погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых. По предварительным данным следствия, кровавую акцию осуществили украинские спецслужбы.

По факту взрыва было возбуждено уголовное.

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