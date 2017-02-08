Фракция «Единой России» в следующий раз соберется перед началом посевной

Москва, , 12:55 — REGNUM «Весной один из самых актуальных вопросов для нашей страны — это подготовка к посевной кампании, поэтому мы планируем посвятить следующее выездное заседание фракции в марте сельскому хозяйству и пригласить министра сельского хозяйства Александра Ткачёва и руководителей профильных ведомств», — рассказал журналистам заместитель Председателя Государственной Думы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он добавил, что формат работы фракций «Единой России» в регионах будет выстроен сходным образом. «Такое предложение сделал Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая во вторник перед депутатами «Единой России». И мы видим на собственном опыте, насколько важно и полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, планы министерств. И в ближайшее время наши коллеги в региональных парламентах также проведут заседания с приглашением представителей региональных органов исполнительной власти. На четверг запланировано селекторное совещание с региональными отделениями и мы обсудим реализацию такого формата работы. Сейчас, после того, как депутаты фракции в Государственной Думе получили ответы на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих регионов, было бы крайне важно «по горячим следам» и депутатам на региональном уровне проработать эту тему. А в марте, как я уже сказал, обсудим вопросы, касающиеся сельского хозяйства», — рассказал Сергей Неверов.

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