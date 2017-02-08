Полиция Петербурга пожаловалась в прокуратуру на депутатов после «схода»

Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Полицейские северной столицы передали в прокуратуру Петербурга документы о нарушениях, допущенных депутатами городского Законодательного собрания на Марсовом поле 28 января во время встречи с избирателями, не согласными с передачей Исаакиевского собора в руки РПЦ. Об этом сообщил сегодня, 8 февраля, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов.

Во время отчета Умнова перед парламентом депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева поинтересовалась, были ли у полицейских какие-либо замечания к организаторам мероприятия на Марсовом поле.

Умнов сообщил, что в тот день полиция обеспечивала безопасность участников нескольких акций, как согласованных (митинги движений НОД и «Сорок сороков» — прим.ред.), так и несогласованных.

Напомним, депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев организовали на Марсовом поле не требующую согласования встречу с избирателями по теме Исаакиевского собора. На Марсовом поле также присутствовал и депутат Сергей Трохманенко. В ходе мероприятия выступающие сообщили о начале работы по инициированию общегородского референдума по судьбе Исаакия, а также потребовали досрочной отставки действующего губернатора Санкт-Петербурга.

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«Формат мероприятия должен был быть «встреча с избирателями». До момента сбора нарушений не было. Но в ходе мероприятия, когда стала использоваться звукоусиливающая аппаратура, появились вопросы, не связанные вообще со встречей с избирателями. Мы знаем, что с избирателями должны встречаться в конкретном округе, поэтому у нас возникли вопросы. Мы подготовили соответствующие документы и, в связи с тем, что депутаты по решению Конституционного суда обладают определенной неприкосновенностью, документы направили в прокуратуру Петербурга о нарушениях депутатов Законодательного собрания», — сказал Сергей Умнов.

«Их всего было три», — добавил он. «Три нарушения?» — уточнила Дмитриева. «Три депутата», — ответил ей начальник Главка.

Заметим, ранее Борис Вишневский поблагодарил Умнова за «благожелательность и профессионализм» его подчиненных во время работы на акции на Марсовом поле и выразил надежду, что полицейские будут вести себя так же во время новой встречи депутатов с избирателями у Исаакиевского собора, запланированной на 12 февраля.

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Организаторы встречи на Марсовом поле неоднократно указывали, что у стражей порядка не возникло никаких претензий к ним и собравшимся петербуржцам в ходе акции, а после просьбы полицейских убрать мегафоны, они подчинились.

Добавим, что Заксобрание Петербурга инициировало законопроект о запрете проведения подобных уличных встреч с избирателями без предварительного согласования с органами исполнительной власти, по аналогии с другими массовыми акциями.

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