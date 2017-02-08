В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах
Две партии выбыли из политической гонки
Москва, 8 февраля 2017, 12:36 — REGNUM Право на участие в выборах в России имеют 72 политические партии, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.
Таким образом, число политически активных партий в стране сократилось — «поскольку в начале февраля 2017 года прекратили деятельность и исключены из единого государственного реестра две партии — Партия защиты бизнеса и предпринимательства и партия «Умная Россия», уточнила глава ЦИК на заседании.
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