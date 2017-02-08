К внезапной проверке ВКС России привлечены около 45 тыс. человек

Также задействовано около 1700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов

Москва, , 12:32 — REGNUM К внезапной проверке Воздушно-космических сил (ВКС) России привлечены порядка 45 тысяч человек, заявил сегодня, 8 февраля, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе, сообщили в Минобороны РФ.

«Также к проверке привлечено около 1700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов», — сказал он.

«Поскольку проверка внезапная, и она не является предметом контроля по Венскому документу, а также по документам ОБСЕ, формального извещения не требовалось. Мы вас информируем в качестве жеста доброй воли», — отметил Фомин.

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Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка Воздушно-космических сил началась 7 февраля по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

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