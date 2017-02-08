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Дипломаты Южной Осетии и Абхазии встретились с замглавы МИД Венесуэлы

Политика
Переговоры прошли в Москве

Москва, 8 февраля 2017, 12:28 — REGNUM  7 февраля в посольстве Венесуэлы в России состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в России Знаура Гассиева, чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Венесуэле и Никарагуа Наримана Козаева, чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в России Игоря Ахба с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Самуэльем Монкада и временным поверенным в делах посольства Венесуэлы в России Хосе Григорио Эскалона Брисеньо.

В ходе встречи Монкада выразил готовность рассмотреть конкретные вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе в таких сферах, как образование, спорт, медицина и экономика. Он, в частности, отметил, что сегодня в Венесуэле непростая ситуация, но в республике ценят и уважают партнерские отношения с Южной Осетией и готовы к углублению дальнейшего сотрудничества.

Знаур Гассиев подтвердил готовность Южной Осетии к взаимодействию с венесуэльскими коллегами.

«Южную Осетию и Венесуэлу объединяют чувства взаимной симпатии, мы солидарны с дружественным народом вашей страны и, безусловно, поддерживаем курс правительства Николаса Мадуро, направленный на недопущение дестабилизации обстановки в стране», — сказал посол.

Стороны договорились об обмене предложениями. В частности, было отмечено, что Венесуэла готова предоставить свои возможности для популяризации культуры РЮО, освещения ее политического курса и общественной жизни.

Также были обсуждены вопросы об оперативном обмене информацией, касающейся политических процессов. По результатам встречи достигнута договоренность о встрече в посольстве Южной Осетии с временным поверенным Брисеньо для более тщательной проработки готовых конкретных предложений обеих сторон, которые могли бы стать основой для международных договоров между двумя странами.

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