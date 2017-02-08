В правительстве Дагестана произошли кадровые изменения

Махачкала, , 12:27 — REGNUM Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сделал несколько кадровых изменений в правительстве. Указом главы республики министром информации и печати назначен Рашид Акавов, ранее эту должность занимала Бурлият Токболатова. Сам Акавов до назначения работал деканом института культуры и искусств Дагестанского государственного педагогического университета, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе главы и правительства республики.

«Была устная просьба с моей стороны, она удовлетворена. Причина — я выполнила за год тот объем работы, который на себя брала. Теперь считаю, что надо уступить дорогу молодым», — прокомментировала чиновница причину отставки «Новому делу». Токболатова была назначена министром в апреле 2016 года.

Министром труда и социального развития глава республики назначил Расула Ибрагимова, освободив от должности Хасбуллу Гаджигишиева «в связи с переходом на другую работу». Кем работал ранее Ибрагимов, нигде не сообщается. Гаджигишиев же был назначен на эту должность в декабре 2015 года.

Глава Дагестана также подписал указ о назначении руководителем пресс-службы главы и правительства республики Тамару Чинённую. Ранее она совмещала эту должность с должностью заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава Дагестана назначил министром по туризму и народным промыслам Рабият Закавову, которая ранее занимала пост детского омбудсмена. Занимавший до нее пост министра Магомед Исаев перешел на работу руководителя Управления Пенсионного фонда России по Дагестану.