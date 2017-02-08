Источники украинской полиции «видели» убийство Гиви

В Донецкой области полицией перекрыты все основные стратегические дороги, ведутся обыски граждан и досмотр автомобилей

Киев, , 11:54 — REGNUM Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что источники силовых органов «видели» убийство ополченца Михаила Толстых (позывной Гиви) в Донецкой народной республике, сообщает телеканал «112 Украина».

«Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это всё происходило», — сказал Аброськин. Он заявил и о мерах, предпринятых украинской полицией: перекрыты все основные стратегические дороги, ведутся обыски граждан и досмотр автомобилей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что проверяет информацию о гибели ополченца Гиви и не готова ни подтвердить, ни опровергнуть ее.

Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в рабочем кабинете: там раздался взрыв и начался пожар. Гиви, находившийся в помещении, скончался от полученных ранений.

В ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По версии прокуратуры ДНР, его осуществила украинская разведывательно-диверсионная группа.