Убийство Гиви в Донецке: подробности

Донецк, , 11:48 — REGNUM Сегодня рано утром, 8 февраля, в Макеевке (Донетчина, под контролем ДНР) в собственной квартире был убит командир батальона «Сомали» ДНР Михаил Толстых (позывной «Гиви»). Данную информацию подтвердил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин и пресс-служба Министерства обороны ДНР, передает ИА REGNUM.

По данным силовых структур ДНР, Толстых погиб в 6.12 по мск в результате террористического акта. «Сегодня, в 6.12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР командир батальона «Сомали», полковник Михаил Толстых, известный как Гиви», — говорится в сообщении военного ведомства ДНР.

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — отметили в пресс-службе МО ДНР.

Сегодня в ДНР усилены меры безопасности. Жителей просят проявлять спокойствие. В случае выявления подозрительных лиц немедленно сообщать в экстренные службы МГБ, МВД и военной комендатуры ДНР.

В то же время издание «Новости Донецкой республики» утверждает, что Толстых погиб при взрыве в своем кабинете в городе Макеевка. Кроме того, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице «ВКонтакте» написал, что по его информации, в комнату, где находился Толстых, был произведен выстрел из гранатомета «Шмель».Ранее, 31 января 2017 года бойцы «АТО» во время боестолкновения в районе Авдеевки (Донетчина) ликвидировали бойца с позывным «Консул», который был заместителем командира батальона «Сомали» Толстых.

Справка: уроженец Макеевки Толстых и батальон «Сомали» стали известны во время боев за новый терминал Донецкого аэропорта. В ходе многодневных боев отряду Толстых удалось занять руины здания, которое обороняли военнослужащие украинской армии. Также «Сомали» воевал под Иловайском, где участвовал в окружении украинской группировки. Напомним, Толстых стал седьмым погибшим лидером донбасского ополчения за 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2017 года в Луганске в результате взрыва автомобиля был убит начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Олег Анащенко. Через два дня по подозрению в его убийстве был задержан майор украинской армии.

27 января в Москве умер бывший лидер ЛНР Валерий Болотов. Официальная версия смерти — острая сердечная недостаточность. В тот же день на Донетчине умер 40-летний заместитель министра промышленности и торговли ДНР Сергей Третьяков. Официальная причина смерти — тромб сосуда». 29 января под Авдеевкой погиб один из полевых командиров спецподразделения «Восток» ВС ДНР Иван Балакай (позывной «Грек»). Лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. 31 января в Москве умер воевавший в Донбассе подполковник юстиции Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области ВС РФ Владимир Якунин.

Ранее, 16 октября 2016 года в Донецке, в лифте своего дома был взорван друг «Гиви», командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (позывной Моторола). 12 ноября 2016 года Министерство государственной безопасности ДНР сообщило о поимке членов группировки Misanthropic Division, взявшей на себя ответственность за убийство Моторолы. В Донецке заявили, что националисты поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками Службы безопасности Украины и выполняли задания спецслужб.