Парламент Румынии рассмотрит вотум недоверия правительству

Как ожидается, законодатели отвергнут данную инициативу ввиду того, что проправительственные партии доминируют в парламенте

Бухарест, , 11:48 — REGNUM Парламент Румынии рассмотрит 8 февраля возможность вынесения правительству страны вотума недоверия, сообщает Associated Press.

Правительство премьер-министра Сорина Гриндяну, как ожидается, сможет пережить такой шаг со стороны парламента, в котором доминирует Социал-демократическая партия, поддерживающая правительство. В союзе с «Альянсом либералов и демократов» они составляют большинство парламента.

Напомним, на улицы Румынии вышло порядка 600 тыс. человек, протестующих против законодательной инициативы правительства, предоставляющей амнистию для осужденных за коррупцию.

Несмотря на отмену данного постановления, уличные протесты продолжаются. В следствие усугубляющегося кризиса, оппозиционные партии вынесли на рассмотрение вотум недоверия правительству.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Румынии: Страна находится в политическом кризисе