«Запрет на паранджу и никаб в Эстонии требует доработки»

Парламентарии Эстонии согласны, что такое ограничение необходимо, но считают, что формулировки запрета должны быть более толерантными

Таллин, , 11:39 — REGNUM Введение в Эстонии запрета на закрывающие лицо головные уборы, такие как паранджа и никаб, требует более тщательной юридической доработки. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, сообщили в правовой комиссии парламента страны со ссылкой на итоги заседания. Комиссия сочла нужным продолжить поиск юридического решения для запрета ношения в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо, с целью обеспечения безопасности.

Присутствовавшие на заседании комиссии эксперты заявили парламентариям, что такой запрет не ограничивает свободу вероисповедания или права человека. В то же время он повысил бы чувство защищенности и снизил бы риски для безопасности, считает председатель комиссии, член правящей Центристской партии Яанус Карилайд. Он напомнил, что некоторые страны Европы разным образом и в разной степени уже ввели запрет на закрывающие лицо головные уборы. По словам Карилайда, комиссия пришла к пониманию, что изменить закон только из-за головных уборов арабской культуры неправильно, и он требует более точных формулировок.

Предложение о запрете ношения в общественных местах Эстонии свойственных арабской культуре предметов одежды выдвинула фракция Консервативной народной партии Эстонии EKRE. «В Европе люди в парандже вызывают у окружающих обоснованный страх, так как невозможно определить, действительно ли это — женщина, а не террорист, вооруженный поясом смертника, — отмечают инициаторы проекта в пояснительной записке. — Запретив закрывающие лицо головные уборы, общество даст сигнал, что особые традиции прибывших в Эстонию иммигрантов не могут быть превыше местных традиций, ценностей и законов».

После заседания комиссии EKRE отозвала свое предложение, заявив, что если для запрета головных уборов, закрывающих лицо, будут найдены более точная формулировка и юридическое решение, то фракция не видит смысла настаивать именно на своем законопроекте. В то же время в EKRE подчеркнули, что будут внимательно следить за ситуацией вокруг данного вопроса.

В заседании комиссии приняли участие министр юстиции, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Урмас Рейнсалу, теолог Пеэтер Эспак, советник отдела религиозных вопросов министерства внутренних дел, историк религии Ринго Рингвеэ и советник службы публичного права министерства юстиции Андрус Юргенс.